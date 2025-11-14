Бойцы группировки войск «Восток» освобождением Орестополя в Днепропетровской области блокировали с юга крупный укрепрайон противника в Великомихайловке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады, действуя в составе группировки «Восток», прорвали линию обороны противника на глубину более 4 километров, используя в качестве плацдарма освобожденное село Волчье и окрестности. Благодаря стремительному наступлению, бойцы смогли блокировать крупный укрепрайон ВСУ в районе Великомихайловки с южного направления.

Ранее сообщалось, что группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. По словам украинских военных, решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.