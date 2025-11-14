Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 09:43

ВС России освобождением Орестополя блокировали крупный укрепрайон ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Бойцы группировки войск «Восток» освобождением Орестополя в Днепропетровской области блокировали с юга крупный укрепрайон противника в Великомихайловке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады, действуя в составе группировки «Восток», прорвали линию обороны противника на глубину более 4 километров, используя в качестве плацдарма освобожденное село Волчье и окрестности. Благодаря стремительному наступлению, бойцы смогли блокировать крупный укрепрайон ВСУ в районе Великомихайловки с южного направления.

Российские войска зачистили более 250 домов при освобождении Орестополя

Ранее сообщалось, что группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. По словам украинских военных, решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
