17 ноября, 03:24

В Британии тысячи людей протестуют против размещения мигрантов в военном лагере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ben Gingell

В Великобритании прошёл протест с участием около 2 000 человек. Митингующие выступают против планов властей разместить 600 просителей убежища в военном лагере в городе Кроуборо. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Жители прошлись по городу со своими детьми, требуя от правительства отказаться от плана использовать армейский лагерь для мужчин-мигрантов», — говорится в публикации.

Согласно уточняющей информации, контингент лиц, ищущих убежища, представлен исключительно одинокими мужчинами, что вызывает обеспокоенность у населения города с численностью около 20 000 жителей. Местные из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализации.

Уточняется, что указанные казармы военного лагеря ранее уже применялись для размещения семей из Афганистана, эвакуированных во время вывода войск из Кабула в 2021 году.

Ранее в Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта. На плакатах, с которыми вышли родные военных, присутствовали пропавшие без вести военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады.

