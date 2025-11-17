Убийца родных Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности дела

Убийца бабушки и тёти певца Прохора Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности дела. Сейчас он осуждён за хранение наркотиков, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, убийцей двух родственниц артиста оказался 52-летний Алексей Лиманский, который был знакомым одной из его жертв. В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде, где зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также выстрелил. Тела двух женщин на следующий день обнаружили их родные, в том числе и Прохор, которому в тот момент было 12 лет.

Задержали Лиманского в Подмосковье только спустя 24 года — в 2020 году. За это время его судили за разбой, кражу телефона, хранение наркотиков и убийство. Следствие установило, что родственниц певца мужчина жестоко убил из-за денег. Однако в 2021 году дело было прекращено из-за истечения срока давности. В итоге Лиманский был отпущен, но ненадолго. Летом 2025-го его осудили на два года условно за хранение наркотиков. За время пребывания на свободе Лиманский успел поработать кладовщиком на складе в Волгоградской области.

