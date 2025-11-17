Россиянам рассказали, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря

Россиянам с доходами, превышающими 2,4 миллиона рублей в год, необходимо будет заплатить подоходный налог по прогрессивной шкале до 1 декабря. Об этом рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова, сообщает «Прайм».

Она напомнила о введении с января 2025 года новой пятиступенчатой шкалы налогообложения.

«Согласно новой шкале, налог по ставке 13% платят лишь если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчёт НДФЛ по более высокой ставке. Для каждой ступени она своя, но чем выше доход, тем ставка выше», — пояснила эксперт.

Белоглазова уточнила, что прогрессивная шкала не коснётся выплат военным и жителям Крайнего Севера, а для дивидендов сохранена двухступенчатая система.

Ранее Life.ru писал, что до 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить ряд налогов за 2024 год, включая транспортный, на имущество и земельный. Транспортный налог зависит от мощности автомобиля и может варьироваться в зависимости от региона. Налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, а для льготных категорий предусмотрены дополнительные вычеты. Кроме того, необходимо заплатить налог на вклады, если годовой доход по процентам превысил определённую сумму.