17 ноября, 04:47

Солдат ВСУ сдался в плен якутским снайперам в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Украинский военнослужащий Антон Чернявский рассказал о том, как он и его сослуживцы сдались в плен якутским снайперам. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области, сообщает РИА «Новости». По словам Чернявского, боевики поняли, что от снайперов некуда скрыться.

«Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: «Всё, мы не хотим воевать, мы сдаёмся». Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли», — рассказал пленный.

Солдат добавил, что снайперы находились в лесопосадке вдоль реки.

Пленный боец ВСУ готов сдать координаты руководства Украины
Ранее сообщалось, что Украина ведёт переговоры с Россией об обмене военнопленными при посредничестве Турции и ОАЭ. Целью переговоров является активизация процесса обмена к новогодним праздникам. Предполагалось, что в результате обмена на родину смогут вернуться около 1200 украинских граждан. Планируется проведение технических консультаций для утверждения всех процедурных моментов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

