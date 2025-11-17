Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 05:42

Фонд капремонта подал иск против актрисы Арнтгольц за долги по ЖКХ

Актриса Ольга Арнтгольц. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Актриса Ольга Арнтгольц. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Фонд капитального ремонта подал в суд иск о взыскании коммунальных платежей с актрисы Ольги Арнтгольц, однако дело даже не приняли к рассмотрению. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, суд отказал в принятии заявления, но причины такого решения не раскрываются.

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — гласит запись в карточке инстанции. Известно лишь, что определение об отказе уже вынесено, а мотивировка официально не указана.

«Пороховая бочка»: Макс из «Кухни» отреагировал на слухи о расставании с Арнтгольц
«Пороховая бочка»: Макс из «Кухни» отреагировал на слухи о расставании с Арнтгольц

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак в рамках четвёртого иска, поданного Фондом капитального ремонта. К слову, в конце сентября были удовлетворены три аналогичных иска.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar