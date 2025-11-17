Фонд капремонта подал иск против актрисы Арнтгольц за долги по ЖКХ

Фонд капитального ремонта подал в суд иск о взыскании коммунальных платежей с актрисы Ольги Арнтгольц, однако дело даже не приняли к рассмотрению. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, суд отказал в принятии заявления, но причины такого решения не раскрываются.

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — гласит запись в карточке инстанции. Известно лишь, что определение об отказе уже вынесено, а мотивировка официально не указана.

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак в рамках четвёртого иска, поданного Фондом капитального ремонта. К слову, в конце сентября были удовлетворены три аналогичных иска.