Иностранные наёмники в населённом пункте Орестополь Днепропетровской области отказались от сопротивления и сложили оружие. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», выступающий под позывным Тима.

По словам офицера, часть наёмников смогла покинуть свои позиции, но остальные добровольно сдались. Сдавшиеся объяснили свое присутствие на фронте желанием получить денежное вознаграждение. Командир также уточнил, что перед выполнением боевых задач у наёмников изымают все документы, оставляя лишь шевроны.

«Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — отметил он в видео Минобороны России.

Ранее стало известно, что украинские военные захватили в заложники пятерых наёмников и потребовали за них выкуп. Инцидент произошёл, когда бойцы 92-й бригады ВСУ задержали трёх французов и двух колумбийцев при их попытке к бегству. Причиной задержания стал отказ наёмников продолжать участие в боевых действиях.