Владельцы новых Lada Vesta жалуются, что руль в машине вибрирует, как сабвуфер

Владельцы новых автомобилей Lada Vesta 2025 года выпуска столкнулись с массовой проблемой — руль в таких машинах вибрирует, как электрический массажёр. Об этом сообщает SHOT.

Фокус с водой. Видео © Telegram / SHOT

Проблема затрагивает машины с двигателем 1,6 литра и вариатором. Водители сообщают, что из-за такой вибрации даже автомобилем управлять становится непросто. Один из автовладельцев продемонстрировал масштабы проблемы в видеоролике, где бутылка с водой не может устоять на трясущемся руле.

По мнению владельцев, причиной дефекта являются бракованные подушки двигателя. Хотя их замена обходится примерно в 10 тысяч рублей, некоторые водители утверждают, что это не решает проблему. Дилеры подтверждают массовый характер брака, который, предположительно, идёт с конвейера завода.

Ранее Life.ru рассказывал, что у одного из «счастливых» владельцев новенькой Lada Iskra спустя месяц отказала вся электроника в машине. Оказалось, что на заводе просто перепутали предохранители во время сборки.