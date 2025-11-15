«АвтоВАЗ» продал более 1000 машин Lada Aura с начала года

За первые десять месяцев 2025 года в России было продано более 1000 новых автомобилей Lada Aura. Об этом сообщил Сергей Целиков, руководитель агентства «Автостат». Розничные продажи этой модели стартовали 30 ноября 2024 года.

«С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства «АвтоВАЗа». Она представляет из себя удлинённую и более оснащённую версию Lada Vesta», — написал Целиков в Telegram-канале.

Согласно данным экспертов, за отчётный период было продано 586 автомобилей Lada Aura частным лицам (52,4% от общего объёма) и 532 – организациям (47,6%). Наибольшая доля продаж модели приходится на Москву и Московскую область (13% суммарно). Далее следуют Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Воронежская, Челябинская и Свердловская области также демонстрируют примерно по 3% продаж каждая. В целом, Lada Aura представлена в 80 регионах России.

Продажи нового флагманского седана стартовали в конце 2024 года. Модель построена на удлинённой на 250 мм колесной базе по сравнению с базовой Lada Vesta. Автомобиль представлен на рынке в двух комплектациях — premier и status, с базовой ценой от 2,6 млн рублей. Обе версии оснащаются 122-сильным бензиновым двигателем 1,8 Evo в паре с вариатором.



Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке может появиться новая Lada Salut. Компания в настоящее время занимается оформлением всей необходимой документации для регистрации товарного знака. Под этим брендом планируется выпускать не только автомобили, но и запасные части, а также различные аксессуары.