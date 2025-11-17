Россия и США
17 ноября, 06:42

«Она ответит сильней!» Стубба разнесли за новое заявление о России

Мема раскритиковал Стубба за слова об оказании военного давления на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба. Поводом послужили заявления о необходимости оказания военного давления на Россию для завершения украинского конфликта, а также его призыв не ждать скорого прекращения огня.

«Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и её военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит ещё более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением», — написал он.

Мема предупредил Хельсинки о возможной ответной реакции Москвы на такую враждебную риторику, напомнив об общей границе между странами.

Стубб сделал прогноз о прекращении огня на Украине

Ранее президент Финляндии призвал европейские страны не сокращать военную и финансовую помощь Украине, несмотря на недавние громкие коррупционные скандалы. Глава государства подчеркнул, что ЕС должен продолжать всестороннюю поддержку, поскольку Украина продолжает противостоять наступлению российских войск.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
