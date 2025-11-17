Россия и США
17 ноября, 06:48

В Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy

Блогер Mellstroy. Обложка © Telegram / MELLSTROY

В Казахстане объявили о вознаграждении за помощь в поимке блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Информацию о международном розыске распространили казахстанские правоохранительные органы.

16 ноября стример был объявлен в розыск и заочно арестован за организацию масштабной рекламной кампании онлайн-казино, названного его именем. По данным следствия, для продвижения азартной площадки Mellstroy проводил серию розыгрышей, побуждавших подростков к рискованным действиям.

Жителям Казахстана предлагают анонимное вознаграждение за информацию о местонахождении блогера. Параллельно его разыскивают в России по уголовной статье, а в Белоруссии, откуда он родом, его контент признан экстремистским материалом.

Родителей нашли и взяли под прицел из-за видео с тату младенца ради квартиры от Mellstroy
Ранее в Общественной палате РФ заявили, что из-за контента Меллстроя миллионы россиян подсаживаются на азартные игры. Дело в том, что на своих стримах блогер проводит розыгрыши и рекламирует онлайн-казино, получая за это многомиллионные гонорары.

