Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «наивными и примитивными» утверждения, что он является «троянским конём» российского лидера Владимира Путина. Своё мнение политик высказал в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео которого было опубликовано на YouTube.

«Если нет серьёзных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — заявил он.

Орбан пояснил, что считает Россию, Германию и Турцию ключевыми центрами силы, которые определяют безопасность Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшее время. По его словам, для этого Западу необходима единая позиция, поскольку, как считает Орбан, США выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта. Он назвал поддержку ЕС Киева иррациональной, ссылаясь на коррупцию и отсутствие у Украины шансов на победу, и оценил переход всей территории ДНР под контроль РФ как неизбежный.