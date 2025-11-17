Российский авторынок ждёт снижение продаж после октябрьского ажиотажа

Продажи новых автомобилей в России, по прогнозам «Автостата» и опрошенных участников рынка, снизятся в ноябре 2025 года по сравнению с октябрьскими показателями. Эта негативная тенденция уже начала проявляться.

Так в начале ноября объёмы контрактования у крупных автодилерских компаний, таких как «Рольф» и ГК «АвтоСпецЦентр», просели на 40 процентов. Эксперты не ожидают улучшения ситуации до декабря.

Основной причиной называют спад ажиотажного спроса, который наблюдался в октябре в преддверии нового утильсбора. Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич полагает, что следующего пика продаж на внутреннем рынке стоит ожидать не раньше весны следующего года. Аналогичное падение интереса граждан зафиксировал и глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, связывая его со снижением доступности автомобилей у дилеров.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России продолжает расти. За период январь-октябрь 2025 года она составила 3,23 миллиона рублей, а в октябре достигла отметки в 3,43 миллиона рублей. При этом общие продажи новых машин за десять месяцев текущего года составили 1,06 миллиона единиц, что на 19,9% меньше, чем годом ранее.