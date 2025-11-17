Россия и США
17 ноября, 07:43

Удаляем компромат: Назван способ стереть из Интернета свой «цифровой след»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Полностью удалить все данные о себе из интернета невозможно, но существуют способы минимизировать цифровой след. Соответствующие рекомендации были опубликованы в официальном телеграм-канале Киберполиции.

Специалисты предупредили, что хранение старой информации в сети создаёт риски шантажа и других злоупотреблений. Для снижения этих угроз рекомендуется провести комплекс мер по очистке своего цифрового присутствия.

В перечень основных рекомендаций вошли: поиск и удаление заброшенных аккаунтов, отзыв доступа у неиспользуемых приложений, использование «права на забвение» для удаления компрометирующей информации, настройка приватности в социальных сетях, очистка электронной почты от писем с паролями и личными данными, а также регулярная очистка кэша и истории браузера.

Киберполиция напомнила россиянам 5 важных правил для защиты от аферистов
Ранее в Киберполиции рассказали о признаках, по которым можно понять, что ваш телефон заражён вирусами. К примеру, появление приложений, которые вы сами не устанавливали, — прямой сигнал об этом. В таком случае устройство надо сразу переводить в авиарежим.

Владимир Озеров
