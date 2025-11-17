Певица Ольга Солнце рассказала, как «Дом-2» испортил ей карьеру

Участие в проекте «Дом-2» стало серьёзным препятствием для музыкальной карьеры Ольги Солнцe (Николаевой), которая столкнулась с системными отказами в ротациях на радиостанциях из-за её связи со скандально известным шоу. Об этом в интервью Леди Mail рассказала сама артистка.

«Когда я ушла с проекта и начала ещё активнее строить свою музыкальную карьеру, мне регулярно отказывали в ротациях на радио с формулировкой, дословно: «Песня хорошая, но мы её не возьмём, потому что вы из «Дома-2». Это было ужасно», — призналась певица.

Она констатировала, что изначальные цели участия в проекте — продвижение музыки и монетизация творчества — оказались недостижимыми из-за стигматизации в медиасреде. При этом исполнительница положительно оценила современные возможности для музыкантов, указав, что социальные сети демократизировали индустрию, позволив талантливым артистам обходиться без крупных финансовых вложений.

