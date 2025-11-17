Названа причина смерти 27-летнего актёра Вечеркова, озвучившего «Каратэ-пацана»

Российский артист и актёр дубляжа Пётр Вечерков умер после продолжительной болезни, вызванной воспалительным процессом. Как сообщила журналистам его мать Елена, организм сына не смог справиться с длительным недугом.

Несмотря на перенесённую операцию из-за воспаления, силы Вечеркова были исчерпаны. Примерно за год до смерти его активность в интернете практически прекратилась. Актёр скончался на 27-м году жизни.

О смерти Вечеркова стало известно 16 ноября. Информацию подтвердили в профессиональном сообществ «Русский дубляж». Актёр начал свой путь в дубляже очень рано, озвучивая роли примерно с восьмилетнего возраста. За годы работы он стал голосом, хорошо знакомым поклонникам зарубежного кино и сериалов. Среди его заметных работ – озвучивание Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бена в «Наследниках», Гейба в сериале «Держись, Чарли» и Гарри в картине «Каратэ-пацан».