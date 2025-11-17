В польском городе Люблин прошёл антивоенный марш под лозунгом «Это не наша война!». Участники несли плакаты с призывами перестать поддерживать бандеризм на Украине, а также поставлять оружие Киеву. От властей протестующие требовали уделять внимание собственной стране, а не внешним проблемам.

Протест в Польше. Фото © Х / pmetapolitics

Протест в Польше. Фото © Х / KoronyPolskiej

«Хватит разжигать войну! Хватит ставить чужие интересы в ущерб полякам! Пора отстаивать наш суверенитет и будущее наших семей!» — скандировали манифестанты.

Также мелькали плакаты со словом Polexit, что означает выход из Евросоюза по аналогии с Brexit. Демонстранты заявили, что стране следует придерживаться нейтралитета и перестать участвовать в конфликтах по первому требованию ЕС.

Ранее польский портал Mysl Polska написал, что ответить за украинскую коррупцию должны европейские друзья Киева, которые её прикрывали. Автор указывает, что западные разведки со всеми своими средствами и источниками просто не могли не быть в курсе огромного гниющего коррупционного «нарыва», разросшегося в украинских властных структурах.