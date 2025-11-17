Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 06:08

В Польше требуют призвать Европу к ответу за скандал на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Ответить за украинскую коррупцию должны европейские друзья Киева, которые её прикрывали. Об этом пишет польский портал Mysl Polska.

Автор указывает, что западные разведки со всеми своими средствами и источниками просто не могли быть не в курсе огромного гниющего коррупционного «нарыва», разросшегося в украинских властных структурах.

«Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал?», — сказано в материале.

Издание настаивает, что последствия коррупционного скандала должны распространиться за пределы Украины. По мнению журналистов, ответственность должны нести те, кто знал о хищениях, но молчал, а также чиновники, переводившие государственные средства без должного контроля.

Паника на 100 млн: как бегство «кошелька» Миндича обрушит карьеру Зеленского
Паника на 100 млн: как бегство «кошелька» Миндича обрушит карьеру Зеленского

Напомним, что фигурантом коррупционного расследования на Украине стал «кошелёк Зеленского» Тимур Миндич. Он и его окружение украли и отмыли около 100 миллионов долларов, выделенных на энергетический сектор. Перед началом обысков бизнесмен сбежал из страны. Недавно премьер-министр Польши заявил, что Запад из-за коррупции поумерил своё рвение помогать Киеву. СМИ считают, что вскоре главу киевского режима заставят уйти из-за этого скандала и провалов ВСУ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar