Ответить за украинскую коррупцию должны европейские друзья Киева, которые её прикрывали. Об этом пишет польский портал Mysl Polska.

Автор указывает, что западные разведки со всеми своими средствами и источниками просто не могли быть не в курсе огромного гниющего коррупционного «нарыва», разросшегося в украинских властных структурах.

«Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал?», — сказано в материале.

Издание настаивает, что последствия коррупционного скандала должны распространиться за пределы Украины. По мнению журналистов, ответственность должны нести те, кто знал о хищениях, но молчал, а также чиновники, переводившие государственные средства без должного контроля.

Напомним, что фигурантом коррупционного расследования на Украине стал «кошелёк Зеленского» Тимур Миндич. Он и его окружение украли и отмыли около 100 миллионов долларов, выделенных на энергетический сектор. Перед началом обысков бизнесмен сбежал из страны. Недавно премьер-министр Польши заявил, что Запад из-за коррупции поумерил своё рвение помогать Киеву. СМИ считают, что вскоре главу киевского режима заставят уйти из-за этого скандала и провалов ВСУ.