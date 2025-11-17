Солнце готовится к новым вспышкам

На Солнце снова выросла вспышечная активность, но она не представляет рисков для Земли. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, с незначительными возмущениями, а вспышечная активность сохранялась на повышенном уровне, но без какой-либо угрозы для нашей планеты.

«Космическая погода 17 ноября 2025 года. Общая характеристика — слабо возмущённая... Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущённая в связи с сохраняющимися нестабильными параметрами солнечного ветра. Вспышечная активность — слабо повышенная с признаками возобновления роста; на данный момент без рисков для Земли», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 42-часовая магнитная буря, бушевавшая на Земле, завершилась. Геомагнитные индексы сейчас находятся на минимуме, что ожидаемо после сильных всплесков. Учёные отмечают, что фактическая геомагнитная обстановка значительно отличалась от прогнозируемой.