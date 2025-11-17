Воздушная оборона Франции и ФРГ может рухнуть из-за споров вокруг новейшего истребителя

Основная европейская программа вооружений Future Combat Air System (FCAS) оказалась на грани срыва, так как французский Airbus и германский Dassault Aviation не могут прийти к соглашению. Стороны участвовали в проекте по выпуску истребителей, но их взгляды разошлись. Об этом сообщает Financial Times.

«Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения», — отмечается в статье.

Вместо этого Франция и Германия хотят создать лишь общую облачную систему, которая поможет связать истребители с радарами, беспилотниками, наземными и морскими системами управления. Власти стран уже подтвердили сокращение изначальных планов и сообщили, что министры обороны будут встречаться и обсуждать детали дальнейшего партнёрства. Новые планы рассчитаны на срок до 2030 года. Что касается первоначальных планов по созданию истребителя, то обе стороны заверили, что «сделка обездвижена», и серьёзные разногласия не позволят её реализировать. На Западе уже беспокоятся, что срыв соглашения ослабит оборону ЕС.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Армии европейских стран неспособны составить достойную конкуренцию российским Вооружённым силам, в том числе и британская армия.