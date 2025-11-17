«Буду носить жрать, как узнику»: На Кубани отец загнал сына в подвал

В Таманском районе Краснодарского края полиция проверила информацию о возможном жестоком обращении с ребёнком в одной из семей. Сообщение о проведённой проверке распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Воспитательные меры. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

16 ноября в пабликах Темрюкского района появились сообщения, что местный житель якобы держит сына в подвале, применяя «методы воспитания», включающие физическое и психологическое воздействие. В тот же вечер полиция нашла семью и провела беседу с отцом маленького узника.

42-летний житель станицы Тамань подтвердил, что использует особые методы воспитания, но отрицал факты насилия и удержания ребёнка в подвале. Правоохранители осмотрели жильё и подвальное помещение, не обнаружив признаков нарушений. С мужчиной провели профилактическую беседу, проверка по факту продолжается.

