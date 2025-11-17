«Он зачистил страну»: Медведчук объяснил, почему украинцы не могут свергнуть Зеленского

Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что народ страны в настоящее время неспособен организовать свержение власти Владимира Зеленского из-за системного подавления оппозиции.

«Для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить», — пояснил политик в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что власти Украины ликвидировали 11 политических партий, включая его собственную, которая занимала второе место на парламентских выборах 2019 года.

По мнению Медведчука, в сложившейся ситуации возможны лишь «хаотические выступления», не способные перерасти в организованное сопротивление. Политик считает, что текущий украинский режим системно устранил все структуры, которые могли бы возглавить процесс политических изменений в стране.

«Сегодня Зеленский… он зачистил Украину. И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, чтобы выехали те, которые с ним не согласны. И они выехали», — рассуждает Медведчук.

Ранее Life.ru писал о снижении рейтинга Владимира Зеленского приблизительно на 40% за последнюю неделю до уровня ниже 20%. Уровень недоверия к президенту Украины в настоящее время значительно превышает уровень доверия.