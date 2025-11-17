Россия и США
17 ноября, 09:15

Голову украинского солдата с гримасой удивления и ужаса нашли при зачистке позиций ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Российские солдаты, продолжающие очищать территорию Курской области от следов украинских боевиков, поделились ужасающей находкой. Об этом рассказали авторы проекта «Северный ветер». Наши бойцы нашли мумифицированную голову военного ВСУ.

Что особенно шокировало российских военнослужащих — так это застывшая гримаса ужаса и удивления на лице убитого. Рот широко открыт, будто в порыве крика, глаза слегка прищурены. Предположительно, украинский военный был убит сослуживцами во время отступления. Кроме головы найдены и другие фрагменты его тела. Чаще всего, рассказали наши бойцы, от попавших в Курскую область украинских боевиков не остаётся ничего, кроме запаянных в пластик документов и обрывков обмундирования: тела разлагаются или уничтожаются дикими животными.

Ранее сообщалось, что зачистка Орестополя в Днепропетровской области и закрепление на позициях заняли у Армии России три дня. При штурме населённого пункта боевики ВСУ бежали через собственные минные поля, хотя сильный туман затруднял их отступление.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
