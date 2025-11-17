Бойцы ВСУ бежали по собственным минам, когда Армия России зашла в Орестополь
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Зачистка Орестополя в Днепропетровской области и закрепление на позициях заняли у Армии России три дня. При штурме населённого пункта боевики ВСУ бежали через собственные минные поля, хотя сильный туман затруднял их отступление, рассказал телеканалу «Звезда» командир штурмовой группы с позывным Док.
«Бегут, забывая, что они сами поставили мины, растяжки. Там ряд мин, на которых же они сами подрываются», — подчеркнул боец ВС РФ.
В ходе операции в плен сдавались как иностранные наёмники, так и мобилизованные украинцы, среди которых оказался 62-летний мужчина, призванный ТЦК во время похода в магазин. Док отметил, что задержанный не имел никакой боевой подготовки и даже не умел правильно держать оружие.
Напомним, 14 ноября Минобороны РФ сообщило, что Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области, при этом российские воска зачистили более 250 домов. Тем самым ВС РФ блокировали крупный укрепрайон ВСУ. Позже стало известно, что в ходе штурма иностранные наёмники ВСУ сложили оружие.
