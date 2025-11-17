Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 09:50

Китай остудил Трампа после жёсткого ультиматума из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM DT phots1

Китай официально осудил угрозы президента США Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на регулярном брифинге для журналистов, комментируя поддержанный Трампом законопроект республиканцев о введении ограничительных мер против любой страны, ведущей бизнес с Москвой.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН», — подчеркнула дипломат.

Новые санкции против РФ привели к росту цен на топливо в США
Новые санкции против РФ привели к росту цен на топливо в США

Напомним, американский президент Дональд Трамп выразил одобрение законодательной инициативе конгрессменов от Республиканской партии, предполагающей введение жёстких санкций против стран, сотрудничающих с Российской Федерацией. Он подтвердил, что поддерживает данный законопроект и допустил возможность включения Ирана в санкционный список.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar