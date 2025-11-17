Китай остудил Трампа после жёсткого ультиматума из-за России

Китай официально осудил угрозы президента США Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на регулярном брифинге для журналистов, комментируя поддержанный Трампом законопроект республиканцев о введении ограничительных мер против любой страны, ведущей бизнес с Москвой.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН», — подчеркнула дипломат.

Напомним, американский президент Дональд Трамп выразил одобрение законодательной инициативе конгрессменов от Республиканской партии, предполагающей введение жёстких санкций против стран, сотрудничающих с Российской Федерацией. Он подтвердил, что поддерживает данный законопроект и допустил возможность включения Ирана в санкционный список.