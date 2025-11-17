Сибига обвинил россиян в трусости и агрессии

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал в соцсети Х пост, в котором резко высказался в адрес россиян. По его словам, они якобы подвержены «промывке мозгов», проявляют трусость и склонность к агрессии.

В своём сообщении Сибига заявил: «Русские либо более подвержены промыванию мозгов, чем немцы в Третьем рейхе, либо более трусливы, либо более склонны к агрессии — или всё вышеперечисленное».

Украинский министр также охарактеризовал действия России как «моральную катастрофу». Он выразил мнение, что Европа сможет восстановить «моральные основы» только после того, как, по его словам, «справедливость восторжествует».

Сибига не первый раз делает откровенно абсурдные публичные заявления. Ранее он уже допускал крайне спорные высказывания, в том числе обвиняя Российскую Федерацию в использовании низких температур в качестве своего рода «оружия» для оказания давления.