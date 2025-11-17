Запорожцы от души наваляли костылём боевику «Азова»* под его крики о «подвигах» на фронте

В Винниках Львовской области переселенцы из Запорожья поколотили боевика из нацбата «Азов»*. Они по-соседски пришли к нему в квартиру и пожаловались на шум, мешающий спать. Военный якобы слишком громко стучит своими костылями, передвигаясь по комнате. Историей делится украинское издание «Страна».

Боевик тут же начал кричать, что запорожцы совсем обнаглели и притесняют ветерана, который за них «воевал и едва не погиб». Мужчина спокойно заявил, что никого не просил за себя воевать и его мало интересуют «подвиги» вэсэушника. После этого жена раненого боевика начала нецензурно оскорблять семью из Запорожья. Мужчина с сыном не стали терпеть и полезли в драку, в ходе которой надавали бойцу «Азова»* его же костылём по голове. Супруга боевика тут же разместила видео в Сети, рассказывая, как её «герою» наваляли «неблагодарные» запорожцы.