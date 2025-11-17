Ростовский Кремль показал «зимние купания» закалённых уток

Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль показал, как уточки на озере переносят холода. Чувствуют себя пернатые отлично. Несмотря на появление тонкого слоя льда на водной глади, птички нашли себе полынью и купаются там.

Жизнь уточек в Ростове Великом. Видео © Telegram/ Ростовский Кремль

«Сообщаем с радостью — у кремлёвских уточек всё отлично. Их рацион — специальный корм, они сыты, бодры и выглядят абсолютно довольными жизнью», — рассказали в телеграм-канале заповедника.

В отличие от уток, перенести холода довольно сложно многим бездомным кошкам и собакам. Россиянам рекомендовали организовывать для зверей пункты подкормки, используя простую пищу вроде каши или специального корма, и следить за тем, чтобы у них всегда была незамёрзшая вода.