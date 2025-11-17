Россия и США
17 ноября, 11:17

В Екатеринбурге осудили адвоката за махинации с обнальщиком

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Железнодорожный районный суд признал адвоката Юрия Ильичёва виновным в покушении на мошенничество и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. По данным URA.ru, юрист обвинялся в попытке незаконного получения денег от бизнесмена Кирилла Ларина, который в момент передачи средств сотрудничал с правоохранительными органами.

Штраф уже оплачен, а мера пресечения в виде домашнего ареста, применявшаяся с 19 июля, отменена после вступления приговора в силу. Следствие установило, что Ильичёв получил от Ларина, которого называют лидером группы обнальщиков, 500 тысяч рублей через посредника, но не заключил с ним соглашение, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в махинациях. Чиновника уличили в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы. Возбуждено уголовное дело.

