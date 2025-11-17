Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 13:40

На новом уроке «Разговоров о важном» ко Дню психолога школьников учили разрешать конфликты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ad-foto

В российских школах и колледжах прошло специальное занятие, посвящённое методам разрешения конфликтов и преодоления трудностей. О проведении урока в рамках проекта «Разговоры о важном» сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Мероприятие, приуроченное ко Дню психолога, было направлено на развитие у учащихся эмоциональной грамотности. На занятиях обсуждались вопросы управления чувствами, преодоления стресса и предотвращения конфликтных ситуаций. Педагоги помогали школьникам освоить практические приёмы конструктивного общения.

Особое внимание уделили умению понимать собственные эмоции и уважать переживания окружающих. Федеральным спикером выступил актёр Константин Хабенский, который подчеркнул важность взаимопонимания и поддержки. По его словам, внимательное отношение к одноклассникам помогает избежать многих конфликтов.

Напомним, что предыдущий урок «Разговоров о важном» прошёл в российских школах и колледжах ко Дню народного единства. Ученики вместе с преподавателями размышляли о том, что делает нацию прочной. Тогда спикером была певица и актриса Татьяна Куртукова.

