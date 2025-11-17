ЕК предложила три варианта помощи Украине на €140 млрд

Еврокомиссия представила странам ЕС три варианта масштабной финансовой помощи Украине на общую сумму около 140 миллиардов евро. Об этом сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, направленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счёт грантов, кредит, финансируемый союзом за счёт заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — указывается в письме.

Наиболее предпочтительным вариантом назван так называемый «репарационный кредит» с использованием заблокированных российских активов. Для реализации любого из сценариев странам ЕС необходимо достичь соглашения на саммите в середине декабря, чтобы начать выплаты ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз воздерживается от передачи Украине замороженных российских активов не только по официально объявляемым юридическим и финансовым причинам, но и из-за сомнений некоторых лидеров ЕС в возможности военной победы Киева. Сохранение активов позволяет держать в запасе переговорный рычаг давления на Москву. Немаловажную роль играют позиции премьер-министров Словакии и Венгрии, которые скептически оценивают перспективы Украины в конфликте.