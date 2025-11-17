Россия и США
17 ноября, 12:00

ЕК предложила три варианта помощи Украине на €140 млрд

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Еврокомиссия представила странам ЕС три варианта масштабной финансовой помощи Украине на общую сумму около 140 миллиардов евро. Об этом сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, направленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счёт грантов, кредит, финансируемый союзом за счёт заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — указывается в письме.

Наиболее предпочтительным вариантом назван так называемый «репарационный кредит» с использованием заблокированных российских активов. Для реализации любого из сценариев странам ЕС необходимо достичь соглашения на саммите в середине декабря, чтобы начать выплаты ко второму кварталу 2026 года.

Во Франции предложили направлять замороженные активы РФ на покупку оружия
Во Франции предложили направлять замороженные активы РФ на покупку оружия

Ранее сообщалось, что Европейский союз воздерживается от передачи Украине замороженных российских активов не только по официально объявляемым юридическим и финансовым причинам, но и из-за сомнений некоторых лидеров ЕС в возможности военной победы Киева. Сохранение активов позволяет держать в запасе переговорный рычаг давления на Москву. Немаловажную роль играют позиции премьер-министров Словакии и Венгрии, которые скептически оценивают перспективы Украины в конфликте.

