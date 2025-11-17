Россия и США
17 ноября, 12:21

Стало известно, почему зумеры становятся проблемой для экономики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Молодое поколение работников несёт сразу пять рисков для экономики. Об этом рассказал помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его словам, зумеры массово уходят из «неинтересных» отраслей — промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и госсектора. Из‑за этого растёт кадровый голод.

Также отмечается высокая текучесть кадров: молодые сотрудники меняют работу почти ежегодно, что повышает расходы компаний на поиск и обучение персонала. Кроме того, стремление к новизне и отторжение жёстких иерархий мешают им развивать глубокую экспертизу в сложных сферах.

Мосягин в беседе с «Газетой.ru» отметил и дополнительное давление на бизнес, который вынужден адаптировать корпоративную культуру и условия труда под запросы нового поколения. К тому добавляется конфликт ценностей между возрастными группами, ухудшающий управляемость команд.

Эксперт считает, что кардинально ценности зумеров уже не изменятся — они сформировались под влиянием глобальных трендов и исторического опыта. Возможно лишь частичное смещение при снижении доходов или с возрастом, когда возникают семья и обязательства. По мере развития ИИ и усложнения «интересных» профессий представители поколения Z могут начать больше ценить экспертность.

Тем не менее, у этого сдвига есть и плюсы: требовательность и мобильность молодых сотрудников стимулируют бизнес ускорять внедрение автоматизации и инвестировать в человеческий капитал. Как подчеркнул Мосягин, выживают те компании, которые способны предложить сотрудникам смысл, гибкость, развитие и достойную оплату труда.

По его мнению, бизнесу нужно не затыкать дыры, а стратегически адаптироваться — развивать смешанные команды разных поколений, автоматизацию и внутреннюю мобильность. Задача государства — снизить макроэкономическую нестабильность, обновить пенсионную систему и повысить привлекательность ключевых отраслей. Мосягин дополнил, что каждому важно искать баланс между интересом к работе и дисциплиной.

«В целом этот сдвиг — неизбежный этап эволюции рынка труда, сопротивление которому бессмысленно, а адаптация — обязательна», — подытожил он.

А ранее в Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят работать «как все». По словам депутата Александра Толмачёва, люди ищут возможность передохнуть и развиваться. Кроме того, рынок труда меняется из-за множества факторов, например, появления ИИ, развития интернета, перемен в экономике.

