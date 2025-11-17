Медведев допустил, что в России делают лучшие в мире беспилотники

Российские беспилотники, возможно, являются лучшими в мире. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на всероссийском слёте «Молодой гвардии».

Политик призвал молодёжное крыло партии активно работать над обеспечением технологического суверенитета страны.

«Чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки. Беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили в зоне спецоперации роботизированный комплекс ТОС «Солнцепёк-младший». Система успешно испытана на Сумском направлении, поразив позиции ВСУ. Робот может управляться дистанционно на расстоянии от 600 до 1000 метров.