Тротиловую шашку на газопроводе подстанции Медведевская заложили охранники ради премии

На подстанции «Медведевская» сотрудники охраны сами заложили взрывчатку, чтобы потом получить премию. Как установило следствие, начальник охраны и двое его подчинённых разместили тротиловую шашку на газопроводе, чтобы затем «обнаружить» её и получить денежное вознаграждение. Об этом сообщает Mash.

После мнимого обнаружения взрывчатки злоумышленники вызвали спецслужбы, которые обезвредили устройство. Однако тщательное расследование позволило выявить организаторов провокации. Все трое были задержаны, их будут судить по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Охранники инсценировали находку взрывчатки для получения премии. Видео © Telegram/Mash

Инцидент произошёл на критически важном объекте энергетической инфраструктуры. Правоохранительные органы предотвратили возможные серьёзные последствия, включая необоснованное вознаграждение преступников и создание ложного впечатления о реальных угрозах объекту.

Ранее Life.ru писал, что на газопроводе подстанции «Медведевская» в районе Сколково на западе Москвы была обнаружена тротиловая шашка весом около 200 граммов. Находка была сделана сотрудниками во время планового обхода территории. Была проведена эвакуация людей из здания и прилегающих помещений, после чего специалисты инженерно-сапёрных подразделений обезвредили взрывное устройство.