Сообщения о взрывчатке в найденной в Солнечногорске пачке купюр оказались фейком
Распространённая в Сети информация о находке взрывчатки в пачке денег в подмосковном Солнечногорске не соответствует действительности. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Он подчеркнул, что обнаруженные купюры оказались муляжами «банка приколов». Более того, каких-либо взрывных устройств в пачке купюр размещено не было.
Ранее в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. В ходе операции, которая длилась 6,5 часа, мальчику частично ампутировали пальцы.
