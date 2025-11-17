Россия и США
17 ноября, 09:56

Сообщения о взрывчатке в найденной в Солнечногорске пачке купюр оказались фейком

Обложка © Life.ru

Распространённая в Сети информация о находке взрывчатки в пачке денег в подмосковном Солнечногорске не соответствует действительности. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что обнаруженные купюры оказались муляжами «банка приколов». Более того, каких-либо взрывных устройств в пачке купюр размещено не было.

Кравцов рассказал Life.ru о мерах безопасности в школах после подрыва купюры в Красногорске

Ранее в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. В ходе операции, которая длилась 6,5 часа, мальчику частично ампутировали пальцы.

