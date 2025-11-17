Сообщения о взрывчатке в найденной в Солнечногорске пачке купюр оказались фейком

Распространённая в Сети информация о находке взрывчатки в пачке денег в подмосковном Солнечногорске не соответствует действительности. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что обнаруженные купюры оказались муляжами «банка приколов». Более того, каких-либо взрывных устройств в пачке купюр размещено не было.