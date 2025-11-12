Кравцов рассказал Life.ru о мерах безопасности в школах после подрыва купюры в Красногорске

Министр просвещения Сергей Кравцов обратился к школьникам и их родителям с призывом быть более внимательными и осторожными. Заявление прозвучало на фоне трагического происшествия в Красногорске, где девятилетний ребёнок получил серьёзные травмы от взрыва неизвестного предмета.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас есть курс «Основы безопасности и защиты Родины», в его рамках говорят о неопознанных предметах, что лучше перестраховаться и позвонить в правоохранительные органы. И на уроках труда об этом говорим, и на «Разговорах о важном» и в целом воспитательную политику в школах проводим», — отметил Кравцов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Напомним, взрыв, из-за которого в Красногорске пострадал 9-летний ребёнок, произошёл из-за смертельно опасной ловушки. Попытка подростка поднять с земли свёрнутую десятирублёвую банкноту привела к взрыву заложенного в неё самодельного устройства мощностью 10 грамм в тротиловом эквиваленте. В связи с инцидентом СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.