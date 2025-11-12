Мальчика из Красногорска оперировали 6,5 часа после взрыва 10 рублей
Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Мальчик, у которого в руках взорвалось взрывное устройство в 10-рублёвой купюре в Красногорске, перенёс сложнейшую операцию, длившуюся 6,5 часа. Врачам ДНКЦ имени Рошаля пришлось ампутировать часть пальцев на руках, особенно пострадала правая кисть.
Директор центра имени Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от взрывного устройства в Красногорске. Видео © Telegram / Разборчивым почерком
«Травма, конечно, тяжёлая. К сожалению, отрыв нескольких пальцев», — сообщила директор центра Татьяна Шаповаленко.
Она отметила, что сейчас ребёнок в стабильном состоянии, уже общается с врачами, а к его лечению подключаются психологи и реабилитологи. С мальчиком находится мама.
Напомним, трагедия произошла при чудовищных обстоятельствах. Взрыв, который покалечил ребёнка в Красногорске, произошёл из-за самодельного устройства, заложенного в десятирублёвую купюру. Девятилетний мальчик попытался поднять деньги с земли, что спровоцировало детонацию. Мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
