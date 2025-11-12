Мальчика из Красногорска оперировали 6,5 часа после взрыва 10 рублей

Мальчик, у которого в руках взорвалось взрывное устройство в 10-рублёвой купюре в Красногорске, перенёс сложнейшую операцию, длившуюся 6,5 часа. Врачам ДНКЦ имени Рошаля пришлось ампутировать часть пальцев на руках, особенно пострадала правая кисть.

Директор центра имени Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от взрывного устройства в Красногорске. Видео © Telegram / Разборчивым почерком

«Травма, конечно, тяжёлая. К сожалению, отрыв нескольких пальцев», — сообщила директор центра Татьяна Шаповаленко.

Она отметила, что сейчас ребёнок в стабильном состоянии, уже общается с врачами, а к его лечению подключаются психологи и реабилитологи. С мальчиком находится мама.