Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:21

Мальчика из Красногорска оперировали 6,5 часа после взрыва 10 рублей

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Мальчик, у которого в руках взорвалось взрывное устройство в 10-рублёвой купюре в Красногорске, перенёс сложнейшую операцию, длившуюся 6,5 часа. Врачам ДНКЦ имени Рошаля пришлось ампутировать часть пальцев на руках, особенно пострадала правая кисть.

Директор центра имени Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от взрывного устройства в Красногорске. Видео © Telegram / Разборчивым почерком

«Травма, конечно, тяжёлая. К сожалению, отрыв нескольких пальцев»,сообщила директор центра Татьяна Шаповаленко.

Она отметила, что сейчас ребёнок в стабильном состоянии, уже общается с врачами, а к его лечению подключаются психологи и реабилитологи. С мальчиком находится мама.

Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей
Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей

Напомним, трагедия произошла при чудовищных обстоятельствах. Взрыв, который покалечил ребёнка в Красногорске, произошёл из-за самодельного устройства, заложенного в десятирублёвую купюру. Девятилетний мальчик попытался поднять деньги с земли, что спровоцировало детонацию. Мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar