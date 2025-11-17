Юрист раскрыл, когда покупателю придётся оплатить разбитый в магазине товар

Если в магазине был разбит товар по случайности, платить за него не требуется: до покупки вещь принадлежит магазину, и ответственность покупателя наступает только при доказанной вине. Об этом рассказал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин. Например, если человек случайно задел витрину, магазин не вправе требовать оплатить ущерб — взыскать деньги можно лишь через суд, если удастся доказать умысел.​

Арифулин в беседе с «Газетой.ru» также объяснил, что отказ продавца принимать товар назад без бумажного чека и требования охраны показать личные вещи незаконны. В подтверждение покупки могут использоваться банковская выписка, гарантийный талон или фото чека — не только бумажный документ. Охранник вправе только предложить открыть сумку, но заставить не может, а при подозрении на хищение — обязан вызвать полицию.​

Эксперт советует знать свои права: дисциплина и ответственность важны, но соблюдать закон должны обе стороны. Если магазин или охрана превышают полномочия, покупатель может оставить жалобу и требовать соблюдения законодательства.

«Покупатель, который знает свои права, всегда оказывается в более выгодном положении: он понимает, где заканчивается корпоративная инструкция и начинается закон», — подытожил специалист.

А ранее россиянам объяснили, можно ли есть продукты в магазине до оплаты. В Роскачестве уточнили, что попробовать товар до его оплаты допустимо, если покупатель сохраняет упаковку и совершает оплату на кассе.