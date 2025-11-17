«Выглядит старше меня»: Бабкина сделала шокирующее заявление о молодом муже

Надежда Бабкина в интервью Вячеславу Манучарову неожиданно призналась, что её 45-летний гражданский супруг Евгений Гор, по её мнению, уже выглядит старше неё самой. 75-летняя артистка отметила, что разница очень заметна по внешнему виду.

«Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой», — говорит она.

При этом Бабкина уточнила, что Гор постоянно занят бизнесом и часто бывает в разъездах, однако в быту остаётся заботливым партнёром: «Но мне нравится. Он приходит посуду моет. Понимаешь?»

Кстати, раньше ходили слухи, будто он живет за счет Бабкиной, однако Гор опроверг предположения о своём иждивенчестве: молодой супруг Бабкиной и сам сколотил приличное состояние. По данным издания Life.ru, опубликованным ранее, в 2023 году доходы его фирмы составили внушительные 202,6 млн рублей, а чистый заработок превысил отметку в 33,1 млн рублей.

Артистка и Евгений Гор живут в гражданском браке уже более двух десятилетий. Они познакомились на конкурсе, где Бабкина была членом жюри.