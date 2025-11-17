Нейросеть «Городовой» начала искать сосульки в Петербурге

В Санкт-Петербурге с наступлением холодов запустили нейросеть «Городовой», чтобы контролировать чистоту крыш нежилых зданий. Фиксация нарушений будет продолжаться и в течение зимнего периода. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административной инспекции.

С помощью восьми мобильных комплексов нейросети «Городовой» в автоматическом режиме осуществляется мониторинг за наличием наледи и снежных шапок на крышах. При выявлении нарушений собственник сталкивается с штрафом в размере 100 тысяч рублей. Искусственный интеллект, который был обучен распознавать сосульки еще в конце прошлого зимнего сезона, уже помог выявить проблемы у 21 владельца, что в итоге привело к штрафам в размере 2,1 миллиона рублей.

Напомним, что зима уже пришла в большую часть регионов России. Уже 80% страны покрыто снежным покровом. Снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.