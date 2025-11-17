В России вынесли длительный приговор канадскому наёмнику ВСУ

Канадский наёмник ВСУ Икедзо Мицуки заочно приговорён в России к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в наемничестве за участие в боях против российских военных и сил ДНР и ЛНР.

По данным следствия, с 2022 года Мицуки воевал в украинском подразделении за деньги. Перед этим он прошёл военную подготовку и получил оружие, боеприпасы и снаряжение.

Суд приговорил канадца к 14 годам в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, Мицуки объявлен в международный розыск.

Статья 359 Уголовного кодекса РФ («Наемничество») предусматривает наказание за участие в вооруженном конфликте или боевых действиях из-за корыстных побуждений. Максимальная санкция по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее в ДНР вынесли приговор наёмнику ВСУ из Японии. Такао Тайнака также получил 14 лет колонии. А вот наёмников из Колумбии осудили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.