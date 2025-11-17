Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:07

Рособрнадзор запретил родителям пугать детей работой дворника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с официальным заявлением, призывающим родителей отказаться от практики запугивания детей перспективой работы дворником. Соответствующее обращение было сделано в ходе встречи с родителями школьников.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она (эта фраза. — Прим. Life.ru) часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — подчеркнул Музаев.

Он отметил, что подобные высказывания могут провоцировать серьёзные психологические проблемы у детей. Обращение руководителя образовательного ведомства связано с участившимися случаями негативного воздействия на психику школьников через неконструктивные методы мотивации. Специалисты рекомендуют заменять устрашающие формулировки на поддержку и объяснение практической ценности образования.

Била стулом, заклеивала рот скотчем: Учительницу обвинили в издевательствах над школьниками
Била стулом, заклеивала рот скотчем: Учительницу обвинили в издевательствах над школьниками

Ранее сообщалось, что в 2026 году проведение Единого государственного экзамена планируется по установленному графику: досрочный период с 20 марта по 20 апреля, основной этап с 1 июня по 9 июля и дополнительный период с 4 по 25 сентября. Для выпускников девятых классов Основной государственный экзамен будет организован в три этапа: досрочный с 21 апреля по 18 мая, основной с 2 июня по 6 июля и дополнительный с 3 по 25 сентября. Также ведомство сообщило о возможности пересдачи одного предмета ЕГЭ 8 и 9 июля 2026 года для выпускников текущего года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar