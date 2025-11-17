Рособрнадзор запретил родителям пугать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с официальным заявлением, призывающим родителей отказаться от практики запугивания детей перспективой работы дворником. Соответствующее обращение было сделано в ходе встречи с родителями школьников.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она (эта фраза. — Прим. Life.ru) часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — подчеркнул Музаев.

Он отметил, что подобные высказывания могут провоцировать серьёзные психологические проблемы у детей. Обращение руководителя образовательного ведомства связано с участившимися случаями негативного воздействия на психику школьников через неконструктивные методы мотивации. Специалисты рекомендуют заменять устрашающие формулировки на поддержку и объяснение практической ценности образования.

Ранее сообщалось, что в 2026 году проведение Единого государственного экзамена планируется по установленному графику: досрочный период с 20 марта по 20 апреля, основной этап с 1 июня по 9 июля и дополнительный период с 4 по 25 сентября. Для выпускников девятых классов Основной государственный экзамен будет организован в три этапа: досрочный с 21 апреля по 18 мая, основной с 2 июня по 6 июля и дополнительный с 3 по 25 сентября. Также ведомство сообщило о возможности пересдачи одного предмета ЕГЭ 8 и 9 июля 2026 года для выпускников текущего года.