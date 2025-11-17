Москвичка заказала брендовые джинсы на OSKELLY за 108 тыс., но содержимое кармана повергло её в шок

Жительница Москвы заказала брендовые джинсы за 108 тысяч на люкс-платформе OSKELLY, а дома нашла в кармане бирку Familia с ценником в 10 раз меньше. Покупательница уверена, что она стала жертвой мошенничества. Историей делится SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка переплатила за «брендовые» джинсы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

До этого москвичка заказала такие же джинсы Diesel на другом сайте, там они стоили 17 тысяч рублей. Подумав немного, девушка решила, что это слишком невысокая цена, а значит речь идёт о подделке. Тогда она отменила заказ и купила джинсы на платформе OSKELLY, где продавец назвал свой товар «подиумной коллекцией». Создатели платформы уверяют, что вся продукция проходит экспертизу, и теперь не ясно, как уценённые джинсы попали на сайт. По словам покупательницы, компания связалась с ней и пообещала улучшить проверки. Деньги ей никто не вернул, хотя к самой платформе москвичка претензий не имеет.

Ранее сообщалось, что клиентки OSKELLY жалуются на «палёные» сумки и аксессуары за сотни тысяч рублей. По словам покупательниц, вместо люкса им приходят вещи с потёртостями и дефектами, а в возврате сервис отказывает, ссылаясь на заключение экспертов. Среди упомянутых случаев – поношенные очки Louis Vuitton и сумка Jacquemus с кривыми швами. Некоторые утверждают, что им предлагают просто перепродать товар на той же площадке, «чтобы не терять деньги».

Компания отвергла все обвинения. Ресейл-платформа, где одеваются блогеры и знаменитости, заявила, что вокруг неё «распространяют ложные сведения, порочащие репутацию». В OSKELLY утверждают, что все вещи проходят двойную экспертизу, а корректность проверок подтверждена судами.