17 ноября, 14:24

В Иркутске девушка напала на продавщицу магазина — она флиртовала с её парнем

В Иркутске полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая избила продавщицу в магазине. Найти нарушительницу удалось благодаря пользователям соцсетей. Видео с инцидентом, опубликованное полицией, показывает, как покупательница напала на сотрудницу магазина, повалив её на пол. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Женщина, избившая продавщицу, рассказала о случившемся. Видео © Telegram/ МВД38

Инцидент произошёл 7 ноября в вечернее время в магазине микрорайона Березовый в рабочем посёлке Маркова. Потерпевшая продолжает находиться в медицинском учреждении. После публикации в Интернете в полицию поступило несколько звонков от граждан, которые помогли установить личность подозреваемой и её спутника.

По версии подозреваемой, конфликт возник из-за того, что продавщица проявляла знаки внимания к сожителю напавшей. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что может повлечь наказание до восьми лет лишения свободы. Полиция поблагодарила граждан за активное участие в расследовании дела.

Ранее в Воркуте подростки толпой избили полицейского и сняли это на видео. На кадрах видно, как полицейский пытается задержать одного из школьников, но другой ударяет его по лицу. После этого подростки валят сотрудника в снег и избивают.

Обложка © Telegram/ МВД38

