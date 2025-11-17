Путин расширил список оснований для увольнения иностранных работников

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для увольнения иностранных работников. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы дополняют перечень оснований для прекращения трудовых договоров с иностранными гражданами. Теперь работодатели обязаны сокращать численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства.

С 2014 года субъекты РФ имеют право устанавливать квоты на привлечение иностранной рабочей силы, прибывающей по визам. Однако до сих пор трудовое законодательство не предусматривало региональные ограничения как прямое основание для расторжения трудового договора, что создавало правовой пробел.

Принятый закон устраняет это противоречие, включая региональные ограничения в перечень законных оснований для увольнения иностранных граждан.

Ранее министр внутренних дел России Колокольцев заявил, что регионы должны усилить меры контроля за пребыванием мигрантов. По его словам, им нельзя находиться там бесконтрольно, поскольку это может спровоцировать межнациональные конфликты и повысить напряжённость в обществе.