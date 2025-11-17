Мобильные пусковые установки Typhon, предназначенные для запуска ракет SM-6 и Tomahawk, вывезли с авиабазы морской пехоты США Ивакуни. Размещение комплексов вызывало недовольство среди местных жителей и общественных организаций, пишет Kyodo.

По данным агентства, администрация города была уведомлена о вывозе установок Министерством обороны Японии. Изначально их планировали убрать сразу после завершения совместных учений США и Японии Resolute Dragon — ещё 25 сентября.

Однако к середине ноября комплексы всё ещё оставались на базе, что усилило опасения активистов, выступавших против их возможного постоянного размещения. Общественные организации требовали ускорить процесс вывоза. Официальные причины задержки не раскрываются. Некоторые аналитики считают, что ситуация могла быть связана с политическим шатдауном в США.

Тем временем Украина возлагает большие надежды на поставку ракет типа Tomahawk, невзирая на позицию Трампа. Эти ракеты представляют собой оружие дальнего действия, предназначенное для поражения наземных объектов и морских судов, находящихся под сильной защитой. Их главная особенность заключается в способности двигаться на небольшой высоте, повторяя очертания ландшафта согласно предварительно запрограммированному курсу, что вместе с системой навигации GPS значительно усложняет перехват средствами противовоздушной обороны. Современные версии имеют дальность полёта порядка 1600–2500 километров и отличаются высокой точностью попадания. Запуск осуществляется с палуб боевых кораблей и субмарин, и начиная с 1991 года они активно используются военно-морскими силами США для нанесения начальных атак издалека, обеспечивая безопасность пилотов. Хотя цена каждой ракеты высока, а низкая скорость делает их уязвимыми перед современными системами ПВО, Tomahawk продолжают оставаться надёжным средством преодоления оборонительных рубежей противника.