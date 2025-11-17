Главный гинеколог России рассказала, что нужно обязательно сделать парам перед зачатием ребёнка

Парам, которые планируют завести ребёнка, — важно пройти обследование. Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Лейла Адамян в беседе с Life.ru призвала провериться каждого.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ рассказала о «сертификате молодожёнов». Видео © Life.ru

Врач рассказала, что в России бесплатно можно получить «сертификат молодожёнов». Его выдадут после подачи заявления в загс. По такому документу пара может провериться совместно или по отдельности.

«Ни в одной стране мира нет бесплатной диспансеризации, бесплатного скрининга и бесплатного ухода и наблюдения за беременными», — заявила врач-гинеколог во время пресс-конференции «Материнство в России», организованной объединением многодетных семей города Москвы ко Дню матери.

Ранее сообщалось, что в России включат в порядок ведения беременности обязательное тестирование НИПТ. Данный анализ позволяет выявить риск хромосомных аномалий у плода по крови матери.