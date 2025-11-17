Россия и США
17 ноября, 14:31

Путин присвоил супругам Стриженовым звания заслуженных артистов РФ

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» СтриженовоЙ Екатерине Владимировне — артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу — режиссёру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», — говорится в тексте документа.

Недавно Владимир Путин, президент Российской Федерации, удостоил двух женщин почётного звания «Мать-героиня»: Екатерину Кириченко из Свердловской области и Людмилу Колбасову из Тульской области. Помимо этого, главой государства были награждены семьей Захаровы из Красноярского края и семья Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа орденами «Родительская слава».

