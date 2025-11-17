Главный гинеколог России рассказала Life.ru, как изменилось отношение к партнёрским родам

В России большую популярность получили партнёрские роды — и это действительно важное событие в каждой семье. По словам главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава РФ, доктора медицинских наук Лейлы Адамян, у пары появляется совершенно иное отношение к родам после появления малыша.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ рассказала об отношении к партнёрским родам. Видео © Life.ru

В качестве примера она поделилась с Life.ru милой историей появления на свет внучки. Адамян рассказала, что её дочь вместе с зятем стали участниками такого процесса и это оказалось важным событием в их жизни.

«Муж сказал, что он хочет принимать участие в родах, чтоб этого не было без него. Вы бы видели этого парня, он был счастлив присутствовать. В сам момент, когда это происходило, надо было ему оказывать помощь. Он перепугался, но сейчас совершенно другое отношение к партнёрским родам. Потом он всю жизнь этому ребёнку говорил: «Я принимал твои роды. Это прекрасно!» — рассказала врач во время пресс-конференции ко Дню матери, организованной Объединением многодетных семей города Москвы.

При этом собеседница Life.ru пояснила, что в некоторых случаях женщина сама не хочет рожать вместе с мужем или запретить это делать могут врачи.

