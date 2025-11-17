Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:59

Арбитражный суд завершил ликвидацию «Киви банка» после отзыва лицензии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimka production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimka production

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка», инициированную после отзыва лицензии у учреждения в 2024 году. Суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступало в роли ликвидатора банка. Представитель АСВ отметил, что все задолженности банка были полностью погашены в размере более 20 миллиардов рублей.

Решение о ликвидации «Киви банка» было принято по заявлению Банка России 10 апреля 2024 года. Закон о банках и банковской деятельности ограничивает срок ликвидации 12 месяцами с даты вступления в силу решения суда, однако суд продлил этот срок, так как было необходимо дополнительное время для завершения всех процедур.

Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank $85 млн в пользу «Транснефти»
Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank $85 млн в пользу «Транснефти»

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально было ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказался продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал лицензию банка на основании заявления самой кредитной организации.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar