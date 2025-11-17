Арбитражный суд завершил ликвидацию «Киви банка» после отзыва лицензии

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка», инициированную после отзыва лицензии у учреждения в 2024 году. Суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступало в роли ликвидатора банка. Представитель АСВ отметил, что все задолженности банка были полностью погашены в размере более 20 миллиардов рублей.

Решение о ликвидации «Киви банка» было принято по заявлению Банка России 10 апреля 2024 года. Закон о банках и банковской деятельности ограничивает срок ликвидации 12 месяцами с даты вступления в силу решения суда, однако суд продлил этот срок, так как было необходимо дополнительное время для завершения всех процедур.

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально было ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказался продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал лицензию банка на основании заявления самой кредитной организации.